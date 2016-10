Eesti on saanud endale küll uue presidendi, kuid hea on teada, et väärt kandidaate jagub tulevikukski. Ja miks mitte ei võiks järgmiseks presidendiks saada kange Saare naine Reet Pull või ideaalilähedane Karbi Barbi.

Tänases "Suure komöödiaõhtu" osas saavadki naljategelased tutvustada oma seisukohti, mille kõrval kahvatub ka kõige kirglikum argipoliitika.