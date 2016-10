Mees on kohtu all. Advokaat püüab teda päästa ja kiidab nii kuis suudab. Pärast küsib ta Jackilt:

"Kas pidasin ka hea kõne?"

"Oleksin ma teadnud, et ma nii hea inimene olen, ma poleks teid palganudki," vastab süüdistatav.