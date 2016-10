Juba viiendat aastat tunnustab Eesti Pimedate Liit neid inimesi, asutusi ja organisatsioone, kes on eelneva aasta jooksul aidanud nägemispuudega inimeste elukvaliteeti parandada. Tänavuste tunnustuse „Aasta tegu 2016“ saajate hulgast võib leida nii suurettevõtte Ülemiste keskus kui ka lavastaja, kondiitri ja Balti Kaitsekolledžiga seotud ühenduse BaltGirls.

„Kuna nägemispuudega inimesed seisavad oma argielus silmitsi suurte raskustega, täname siiralt neid, kes on meie elu rikastanud,“ ütleb Eesti Pimedate Liidu juhataja Ago Kivilo.

Kaubanduskeskus on pidanud oluliseks, et ostlemisvõimalused laieneks ka nägemispuudega inimestele. „Ülemistes saab esimest korda Eestis nägemispuudega inimene külastada iseseisvalt suurt kaubanduskeskust. See on suur samm, et kõik meie avalikud hooned muutuks vaegnägijatele ja pimedatele ligipääsetavaks,“ rääkis Eesti Pimedate Liidu juhatuse liige Jakob Rosin. Värskelt renoveeritud keskuse põrandal on kombatavad juhtteed ning poeuste kõrvale on paigaldatud punkt- ja reljeefkirjas sildid.