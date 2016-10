Kui midagi muud teadmata vaadata ainult turniiritabeleid, on Eesti korvpallimeistri BC Kalev/Cramo seis päris naljakas. VTB Ühisliigas on kirjas üks võit ja võiduprotsent 100, koduses Eesti liigas aga kolm nulli ja võiduprotsentki mõistagi seesama ümmargune number. Peatreener Alar Varrak räägib iga mängu järel probleemidest, millega meeskond tänavuse hooaja alguses tegeleb. Aga millest jutt täpsemalt käib?

Kalevit veab selgelt tagaliin. Seda näitas eriti ilmekalt Permis peetud Ühisliiga mäng sealse Parmaga, kus vastase kaitse lihtsalt sundis teravusi looma ning sellega said Demonte Harper, Rain Veideman ja Vitali Ljutõtš hakkama. Samas on selgelt näha, et Eesti koondist vedanud Veidemani ja Sten-Timmu Soku mänguvorm on kuu aja tagusega võrreldes tagasi andnud. See on ka loogiline nagu seegi, et varsti liigub kõver taas ülespoole.

Harperist on kiirelt kujunenud Kalevi liider. Tegemist on mängumehega, keda saab tagaliinis kasutada mõlemal positsioonil ning näib, et Varrak kompabki praegu, kus ta on meeskonnale kasulikum. Harper saab palju vabadust ning kohati näib, et ta võtab liiga palju enda peale. Permis kogutud 29 punkti räägivad enda eest, kuid Tartus ei suutnud mees pingelises lõpus kastaneid tulest tuua.

Ljutõtš on hea teravas mängus ja kiiretel rünnakutel, samuti ründab lauda. Kuid eile Tartus võis mitmel korral näha, kuidas näidati mingit kombinatsiooni, kaaslased pidid valgevenelasele mitmel korral tükk aega selgitama, kuidas too liikuma peab ja peagi kippus 24 sekundit täis saama. Seletamist on ka mõnele teisele. Näib, et kõik mehed ei võta liikumisi kõige kiiremini omaks. Kalev on koos olnud kolm nädalat. Näeme üle Euroopa, et paljud meeskonnad on veel toored, kuid kiire mängujoonisega kohanemine on korvpalluri IQ üks tunnuseid.

Eesliinist. Kui Gert Kullamäe rõõmustas ilma Venky Joisita lauavõitluse võitmise üle, peab Kalevi pikkade osakond kõvasti peeglisse vaatama. Jõudsime mitme hooaja jooksul ära harjuda Frank Elegariga, kes muutis kalevlaste kolmesekundiala kindluseks. Mickell Gladnessi ega Robert Upshaw’ puhul seda vähemalt praegu öelda ei saa. Küsimus pole ainult lauavõitluses, vaid ka kaitsemängus, kui kahemeetrine Dominykas Milka korvi alt ühe palli teise järel võrku vinnas. Näiteks Meistrite liiga eelringi mängus Bakken Bearsiga oli Tartu eesliinil raskem punkte saada, üks Senegali mees jagas ohtralt kulpe. Ning ei Gladnessi ega Upshaw’ üks-üks mäng ole kõrgest klassist. Ent parandamise potentsiaali meestes jätkub.

Mark Tollefseni tugevus seisneb ründemängus, ent tedagi on võimalik korvi alla senisest enam suunata. Kaitses läheb tal oma kleenukese kehaga tugevate suurte äärte vastu raskeks, siis saab kasutada Erik Keedust. Õhtulehe andmetel on pikkade osakonna praegused võõrleegionärid Elegari ja Rolands Freimanisega võrreldes oluliselt odavamast hinnaklassist. Neil ongi kaks võimalust: kas töötada kõvasti ja oma turuhinda tõsta või jääda senisele tasemele.

Eestlaste osas ootamatusi pole, kõik on juba tuttav. Nende kõvade mängude kogemustepagas täieneb Ühisliigas taas ning jääb oodata selle baasilt üha suuremat stabiilsust ja kõrgemat keskmist taset. Kui tagaliini kaitsega tekib probleeme, saab alati saata korda looma Martin Dorbeku. Lisaks ootab meeskond pikisilmi rivvi tagasi Gregor Arbetit.

Kalev pole sel hooajal muretsenud eriti kalleid mängijaid, vaid kogunud kokku piisavalt pika pingi, igale kohale on vähemalt kaks mängijat. On huvitav jälgida, mida Varrak ja Co sellest lähemate kuude jooksul välja suudab võluda.