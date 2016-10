Usu jõud. Kõik me usume millessegi või kellessegi? Usu abil saab korda saata palju head, kuid pime usu järgmine võib põhjustada ka piinarikkaid kannatusi ja totaalset hävingut. Evelin Ilves usutleb seekord inimesi, kelle elus on usk olnud erilisel kohal.

Fred Jüssi on öelnud: "Sa võid elada kirikuta, aga usuta sa elada ei saa!" Millesse me siis usume? Mis on see, mis meid "mustast august" välja aitab? Ja millisel hetkel uskumist enesele tunnistada tihkame?



Neile teemadele tuginedes räägivad seekordses saates oma loo Lootuse Küla tegevjuht Viljam Borissenko, Vähiravifond "Kingitud Elu" püsiannetaja Tiina Pelt ja kaplan Allan Kroll.



"Evelin" on TV3 ekraanil täna kell 21:35.