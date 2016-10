"Enamus inimesi on ju üsnagi madalalaubaline matsikari. Kuna Eesti on nii väike, siis meelelahutuse tootmisel arvestatakse ikka nendega, et vaatajaarvud võimalikult suured oleks. Riikides, kus rahvaarv on suurem, saab toota saateid ka nõudlikumale vaatajale. Nt kui haritud ja hea maitsega vaatajate osakaal publikust on keskmiselt 10%, siis miljonist eestlasest on see u 100 000 inimest. Võtame maha lapsed, jääb veel vähem alles. Ei tasu toota. Aga riigis, kus on rahvaarv juba 7 miljonit, seal poolele miljonile nõudlikuma maitsega inimesele juba tasub toota. Seetõttu ruulibki meil selline p..k ekraanidel, et ossidele see meeldib ja neid on ju enamus," võttis üks Kägu asja analüüsivalt kokku.

Järgmine Kägu oli kogu asjast ilmselgelt ärritunud. "Ei saagi aru, kas on aastatega muutunud minu maitse või on telemaastikul toimunud mingi tõsine taandareng. Jutt käib siis kommertskanalitest peamiselt. Nädalavahetuste õhtutel on IGA ÕHTU laste multikas….nagu mingi laste eri on nädalavahetuse õhtud, just siis, kui võib-olla istuks teeks mõnusa kinoõhtu vaataks mõnd filmi, kasvõi 1 õhtul..aga ei, Shrekid, punamütsikesed, vaprakesed jne….primetime ajal kell 20-21 kanti….johhaidi. Ja ülejäänud nädal läbi tuleb vaadata siis sellist saasta nagu seesama Papad-mammad, naabriplikad, kellapid, komöödiaõhtud jms….milles nalja on sama palju, kui kalapulkades kala. Lihtsalt nii kuradi piinlik on sellist nn teise eesti saasta ja jalaga-perse nalju vaadata…kas tõesti me ei suuda enamat, pakkuda head huumorit, vaid ainult labast palagani enam….või ongi asi selles, et keskmine televaataja naudibki seda ja asi on minus?"