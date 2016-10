"Kõige rohkem on ehk aidanud ja nõu andnud Larkin ja Beaubois," tõi Raieste välja kaks nime, kes on sisseelamisel ehk suurimaks abiks olnud. Siinkohal tasuks ära mainida ka abiliste teenetelehed. Shane Larkin tuli Hispaaniasse otse NBA-st, Rodrigue Beaubois mängis unistusteliigas aastatel 2009-2013.

Äsja ilmunud Basketball ajakirjas räägib Saski Baskonia meeskonda kuuluv Sander Raieste, kuidas tema esimesed kuud Hispaania tiiklubi juures läinud on .

Raiestet seob Saski Baskonia meeskonnaga 1+2+2 aasta pikkune leping, mis tähendab, et peale esimest aastat on võimalik meeskonnast lahkuda. Kuigi 17-aastane noormees on valikuga rahul, siis hinges põksub ka soov minna korvpalliharidust omandama USA-sse.