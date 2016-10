Endover Kinnisvara asub arendama hetkel Eesti suurimat korterelamut – Mustakivi tee 25 asuvat ca 300 korteriga kõrghoonet, millega ettevõte tõuseb pealinna ja Eesti kinnisvaraturul suurimaks elamuarendajaks. Kokku pakub Endover Kinnisvara müügiks üle 500 uue korteri erinevates Tallinna asukohtades.

„Meie müügimahuks kujuneb ca 520 korterit, mis on kordades rohkem võrreldes teiste arendajatega,“ sõnas Endover Kinnisvara juhatuse liige Robert Laud. „Näeme turul jätkuvalt kasvuruumi: nõudlus ületab pakkumist mitmetes Tallinna piirkondades, seda eelkõige magalates, kus elamufond on amortiseerumas. Turu aktiivsust toetab ka sissetulekute kasv ja tööhõive kõrge tase. Võimalust soetada omale täiesti uus korter saavad lubada aina rohkem inimesi ning seda kasutatakse hoolega.“

„Samas on hea tõdeda, et hinnad on stabiliseerunud ja ostjad on teadlikumad, mis sunnib arendajaid pakkuma parimat hinna ja kvaliteedi suhet,“ rääkis Robert Laud. „Tänased ostjad oskavad reaalsemalt oma finantsvõimekust ja vajadusi hinnata. Siinkohal on teadlikkuse tõstmise osas ära teinud tubli töö ka pangad. Läbimõtlematult enam tehingutesse ei tormata ja see hoiab turu tervena.“

„Jätkusuutliku arendajana on oluline mõista, et müügiedu ei sõltu sugugi ainult ruutmeetri hinnast,” rõhutas Robert Laud. „Tänased koduotsijad teavad väga täpselt, mis nende kodu juurde peaks kuuluma ning pakkujatel tuleb sellega arvestada. Siinjuures ei peeta ainutähtsaks ainult kvaliteeti, vaid ka lisaväärtuseid. Veel enam, inimesed oskavad näha kodu investeeringuna ning selle väärtuse kasvu.“

„Meie ülesandeks arendajana ei ole mitte pelgalt majade ehitamine, vaid terviklike elukeskkondade loomine. Näiteks lähitulevikus valmiva VEGA juurde kuuluvad multifunktsionaalsed peoruumid, laste mängutuba, grill- ja piknikualad, jõuala, hoki- ja uisuplats, laste mänguväljak, jalgpalliväljak, pesumasinaruum jpm.”

„Rohkem kui 20-aastane kogemus ja professionaalne meeskond loovad meis kindlustunde arendusprojektide teostamiseks. Klientide positiivne tagasiside ja senine müügiedu näitavad, et meie visioon ühtib reaalsete soovide ja vajadustega,” kirjeldab Robert Laud. „Meie 500-ühikulise portfelli moodustavad käesoleva aasta populaarseimaks uusarenduseks valitud Aurora Park Haaberstis, Lõokese Ringmaja Kristiines, südalinna luksushoone City Residence, Volta kvartalis paiknev 47B Loftid, R. Tobiase 3 Kadriorus, ajalooline Mere pst 8 ning meie uusim arendus VEGA.”

„Iga uue või restaureeritud hoone puhul arvestame sellega, et tegemist on lisaväärtuse loomisega linnaruumile ja selle kasutajatele – elanikele. Oleme varasemalt restaureerinud vanu väärikaid hooneid Tallinna südalinnas ja selle ümbruses, olles saanud oma töö eest mitmeid auhindu ja tunnustusi. Samal ajal püüame turule tuua uusi innovaatilisi lahendusi, seda nii ehituslikust seisukohast kui ka maja juurde kuuluvate lisaväärtuste näol,“ rääkis Robert Laud.

Foto: Scanpix