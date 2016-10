Kontor on koht, kus me viibime kolmandiku oma ööpäevast. Kui igal nädalal 40 tundi kuskil viibida, siis on oluline, et see koht mõjuks sulle hästi, toetavalt ja rahustavalt. Millised on need nõuanded, kuidas muuta töökeskkond inspireerivaks? Oluline on hoida kontoris energiad voolamas. Kinnised ruumid, palju rasket energiat ning vähe naturaalset õhutamist muudavad olemise kiirelt raskeks, rusuvaks ning negatiivseks. Väikeste nüanssidega saab töökohad muuta aga oluliselt meeldivamaks ja inspireerivamaks, kuid lisaks välisele tuleb panustada ka sisemiselt. Joogaõpetaja ja Eestimaiste joogariiete brändi Spiritjooga eestvedaja Katrin Kivi annab lihtsat ja selget nõu, kuidas kontoris energiad voolamas hoida. Pöörake värvidele rõhku

Värvidel on inimestele suur mõju, seda alates nii riietuse kui ka keskkonna mõttes. Hallid ja tuhmid seinad, mustad riided ning vähe päikesevalgust muudavad töötamise oluliselt aeglasemaks, raskemaks ja motivatsioonitumaks. “Seevastu erksad, helged ja puhtad toonid tõstavad inimeste tuju, inspireerivad ning muudavad nad alateadlikult rõõmsamaks,” ütleb joogaõpetaja ja disainer Katrin Kivi. Tema hinnangul võiks kontorites vaadata üle just värvikombinatsioonid, sest seda on suhteliselt lihtne, kiire ja soodne muuta. Uus värv võib aga produktiivsusele ja efektiivsusele palju juurde anda.

Kaunis sisekujundus kui võtmetegur Kõik me tahame rohkem olla kontoris, kus on meeldiv atmosfäär, hea kujundus ja mugav olek. See inspireerib! “Üle võiks vaadata ka sisekujundusliku poole, sest mitmed pisinüansid võivad tööle ja meeleolule pärssivalt mõjuda,” ütleb Katrin Kivi. Ta toob välja näiteks ukse poole seljaga istumise, mis ei ole üldse soovituslik. Istuma peaks just vastupidi, nii et laua taga olija näeb sisenejat ja lähedal tema selja taga ei töötaks kedagi. “Oluline on luua töökeskkonda hubasust ja seda saab teha sageli lihtsate vahenditega – mööbli ümber paigutamine, taimede toomise ja piltide seinale riputamisega.” Muuda oma töölauda Kui oled üks neist, kes peab igapäevaselt suutma keskenduda avatud suures ruumis koos paljude teiste inimestega, siis suure tõenäosusega on seal üldises keskkonnas ja sisekujunduses raske midagi muuta. “Oma töölaua saab ikkagi enda moodi teha,” on Katrin positiivne. “Pane lauale mõni väike isiklik asi, näiteks positiivse sõnumiga pilt. Head energiat, rahulikkust ja tasakaalu soodustavad ka erinevad poolvääriskivid ja muud spirituaalsed esemed.” Kõige enam mõjutab meid keskkond paari meetri raadiuses, mistõttu hoolitse oma töölaua eest hästi. Saa abi feng shuist Feng shui õpetused on pikad ja põhjalikud, aga neil on mõned väga konkreetsed soovitused, mida tasub kontoriruumides järgida. Näiteks vabaneda tarbetutest asjadest, seisma jäänud paberihunnikutest või muudest esemetest, mis ei leia igapäevaselt kasutust. Joogamaailmas usutakse, et kõik kasutu kogub energiat ja takistab energia liikumist. Feng shui järgi aitavad meeleolu parandada ka õigesse kohta asetatud peeglid, helged toonid, meeldiv heli, küünlad, lemmikloomad, kristallid ja taimed. Jooga tööl on võimalik Joogaõpetaja Katrin Kivi rõhutab, et kuigi väline ruum on oluline, siis vaat et veelgi tähtsam on iga inimese sisemine keskkond: “Kui suudad seda korras hoida, siis saab palju paremini hakkama ka mitte-toetava välisega.” Kontorijooga võiks kuuluda iga töötaja päevarutiini. Siin on mõned lihtsad kundalini joogast pärit harjutused, mis rahustavad meele, aitavad fookust hoida ja panevad energiad vabalt liikuma. Harjutus 1: Selgroo kõrval asub inimese peaenergia kanal, mida mööda energia liigub. Vii selg sirgeks. Istu toolil, tallad kindlalt maas, käed lõdvestunult süles. Sule silmad, kui saad. Tunneta hetkeks maa külgetõmbejõudu ning lõdvesta sellesse puusad, jalad, käed ja õlad. Sisse hingates hakka tõstma oma selgroolülisid ülespoole, seda nii mõttes kui ka füüsiliselt. Välja hingates lõdvestu. Sisse hingates jätka selja tõstmist kuni jõuad kaelani. Kaela juures jälgi, et su lõug ei liiguks üles, vaid pigem veidi alla ja “sisse”. Kõige kõrgem punkt on otse sinu pealael. Kui oled selja ja kaela täielikult sirutanud, siis hinga selles asendis mõned pikad ja sügavad korrad. Hiljem arvuti taga toimetades proovi seda sirget asendit hoida. Harjutus 2: Ole samas asendis, mis harjutuses 1, sest selles on hea teha ka seljapainutusi. Istu sirgelt, jalatallad maas, käed puhkamas põlvedel. Sisse hingates vii selg nõgusaks, ava rinnak ja tõsta see ka veidi üles. Välja hingates vii selg kumeraks ja lase lõual rinnale vajuda. Jätka sellist liikumist 2-3 minutit ja tunned mõnusat lisaenergia saabumist. Harjutus 3: Vasaku ninasõõrme hingamine aitab rahuneda ja maandada stressi. See toetab sul hakkama saamist negatiivsete emotsioonidega ja muudab sisemiselt tugevamaks. Istu sirge seljaga. Kasuta pöialt ja nimetissõrme ninasõõrmete sulgemiseks. Hinga rahulikult ja pikalt vasakust ninasõõrmest sisse ja paremast sõõrmest välja. Kui saad, sule silmad ja keskendu õhuvoo liikumisele. Tee harjutust 3-5 minutit. Harjutus 4: Parema ninasõõrme hingamine juhib sind aga aktiivsusele. Keskendumisvõime paraneb ja tegutsemisenergia suureneb. Harjutus on samalaadne eelmisele, ainult hinga sisse paremast ninapoolest ja välja vasakust. Tee harjutust 3-5 minutit. Harjutus 5: Vahelduva ninasõõrme hingamine tasakaalustab ajupoolkerasid, loob emotsionaalse tasakaalu ning aitab teha õigeid otsuseid. Nagu eelmistes harjutustes, kasuta sõrmede abi, et suruda kinni erinevad ninapooled. Hinga sisse vasakust ja välja paremast ning järgmise hingamisega tule justkui tagurpidi tagasi, hingates sisse paremast ja välja vasakust. Tee harjutust 3-5 minutit.