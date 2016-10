Kuninganna Elizabeth II ja prints Philip on nüüdseks abielus olnud juba ligi 70 aastat. Kuid ajal, mil see liit sõlmiti, soovitasid kuninganna nõuandjad mehest hoopis eemale hoida.

Nimelt olid õukondlased mures mereväeohvitseri värvika huumorimeele pärast, mis võinuks Elizabethile varju heita, vahendab BBC.

Kuninganna Elizabeth II ja prints Philip (Reuters / Scanpix)

Kuninganna kohtus oma tulevase abikaasaga 30-ndate lõpus, olles ise veel teismelise eas.

A.N. Wilson, kes on kirjutanud Briti kuningannast raamatu, tõdeb, et paar on vaatamata kunagistele hirmudele suurepäraselt hakkama saanud.