Endel on tuntud oma banaaniarmastuse poolest, kuid ta ei ole kitsi oma banaane jagama ka teistega! Nii rõõmustaski Endel maitsvate puuviljadega loomaaia elanikke.



TV3-e poole pöördus palju murelikke televaatajaid, et uurida, mida võeti ette kõigi nende sadade banaanidega, mis Endel Kellap rannaliivale laiali laotas? Muretsemiseks põhjust ei ole, banaanid leidsid kohe pärast sarja salvestust tee Tallinna loomaaeda, et sealsetele asukatele hea kõhutäis kindlustada. "Tahtsin, et keegi saaks tõelise banaanipeo püsti panna," nendib heategu silmas pidades idee autor Endel Kellap ise.

Kokku viidi loomaaia loomadele 425 kilogrammi magusaid banaane.







