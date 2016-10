Sotsiaaldemokraatide juhi Jevgeni Ossinovski kinnitusel on Jüri Ratase soov Keskerakonna esimeheks pürgida märkimisväärne, kuid tõenäoliselt jääb praegune valitsuskoalitsioon püsima, vahendas ERRi uudisportaal.

"Eks minagi panin tähele Jüri Ratase avaldust, kus ta ütles, et oluline osa Reformierakonnast otsib võimalusi Keskerakonnaga valitsust teha. Kindlasti on see märkimisväärne avaldus, ma küll ei oska seda kinnitada ega ümber lükata - mind sellistele koosolekutele ei kutsuta," kommenteeris Ossinovski "Aktuaalsele kaamerale".

Keskerakonna võimaliku juhivahetuse kohta ütles Ossinovski, et kahtlemata oleks see murranguline ja partei võimalus nii-öelda parketikõlbulikuks saada suureneks. Ta ütles, et teatud võbelust poliitmaastikul on tunda, kuid valitsused ei vahetu enne, kui eelmised on töövõimetud.