Kas olete "Pilvede all" eilsest osast toibunud? Ei? Väga hea, sest lohutuseks on saab näha juba järgmise nädala treilerit!

"Mari nahas ei tahaks meist vist keegi olla, eriti sel hetkel, kui ta teada saab, millega Indrek on hakkama saanud, kuidas Piret on käitunud ja mida Sandral talle öelda on... Ega Eriku seis parem pole, kuigi tema paneb pigem teised kannatama. Suurte inimeste elus toimuvat draamat on lapse silmade läbi kindlasti raske vaadata, eriti Mammul, kellele Sirje lihtsalt valetamisega vahele jääb. Aga pärast mõõna tuleb lõpuks ikka tõus. Kellele kuidas, näeme juba järgmisel kolmapäeval ," kirjutatakse "Pilvede all" Facebooki lehel.

Mida põnevat on oodata järgmisest osast, vaata videost!