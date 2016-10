Poeg läheb ema sünnipäeva puhul vanematega ühisele pildile, kuid võtab enne seljast veel kampsuni. Seda ikka selleks, et emale kingitus teatavaks teha...

Daily Maili teatel on pojal seljas nimelt uus särk, kus peal kiri: "See mees saab peagi isaks"

Isa ei usu kohe kuidagi, kuid ka ema jääb suu ammuli vaatama, et mis toimub.

Kõik arvavad, et tegu on naljaga, kuid lõpuks taibates, et neist saavadki peagi vanavanemad, asutakse üksteist rõõmsalt kallistama.

Mida paremat võiks üks tulevane vanaema kingiks tahtagi!