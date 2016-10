Koduapteek on aastatega üha enam muutunud paigaks, kust inimesed tulevad nõu erinevate tervisealaste muredega nõu küsima. Samas pole see alati nii olnud, nagu näitab farmaatsiatudeng Indrek Ventmanni vastav uurimistöö külastajate hinnangutest apteegiteenuse osas aastatel 1993-2015.

Indrek Ventmanni sõnul näitab apteegikülastajate tagasiside, et kui apteeker on alati olnud hinnatud infoallikaks ravimite kasutamise osas, siis aastatega on märgatavalt kasvanud konkreetsest patsiendist lähtuv personaalne nõustamine.

„Olulise ravimiteabe jagajana on apteekrid uuringuaastate jooksul muutunud patsientide silmis integreeritud tervishoiusüsteemi osaks,“ kirjeldas Ventmann. “Samuti on üks olulisi muutusi see, et kui aastal 1993 oli apteeke väga vähe, siis nüüd on neid palju rohkem ja inimesed valivadki apteeki mugavuse järgi.”