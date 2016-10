Endine Norra suusataja, praegune laskesuutajate treener ning telekommentaator Torgeir Bjorn teatas peale tänast skandaali Therese Johaugi ümber, et nende reputatsioon on murdmasuusatamises kõvasti langemas.

"Norra suusatamise maine on praegu vabalanguses. Vähem kui aasta tagasi olime puhta spordi eeskujuks, aga nüüd on meid tabanud kahe tippsuusataja skandaal sisuliselt järjest," sõnas Bjorn.

"See tähendab, et Norra suusatamise poole vaadadatkse nüüd alati teatud skeptilisusega. Enam ei nähta meid kui teistest paremaid."

Ta lisab, et on sportlaste abilistes lihtsalt pettunud: "Olen tõeliselt üllatunud, et abipersonal sellise vea tegi. Varasemalt on mul olnud nende vastu siiras usaldus."

Teatavasti sai suvel kahekuulise võistluskeelu Martin Johnsrud Sundby, kelle verest leiti lubamatult kõrge kogus astmaravimi toimeainet. Bjorn loodab, et kahe suure probleemi suhteliselt järjestikune toimumine on lihtsalt juhus.