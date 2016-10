Väärtpaberitega kauplemisel on näiteks keelatud kasutada avalikustamata siseteavet, mis võib väärtpaberi hinda mõjutada. Selline siseringi teave võib olla näiteks börsiettevõtte veel avalikustamata kasumiaruanne, teave aktsiate oodatava ülevõtmise või olulise osaluse omandamise kohta.

„Turu kuritarvitamine väärtpaberitega kauplemisel on ebaseaduslik tegevus, mis kahjustab turu läbipaistvust ja usaldusväärsust ning seeläbi investorite huve. Eelnõu peamine eesmärk ongi ajakohastada finantsinspektsiooni pädevusi ja järelevalvemeetmeid kuritarvituste tõhusamaks vältimiseks väärtpaberiturul ning viia Eesti seadus vastavusse Euroopa Liidu turukuritarvituse määrusega. Turukuritarvituse määrus on siduv ja seda kohaldatakse vahetult kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides,“ ütles rahandusminister Sven Sester.

Siseteabe ebaseaduslik avaldamine või soovitus selle põhjal väärtpaberitehinguid teha on samuti karistatav, nagu ka turuga manipuleerimine ehk väärtpaberite hinna kunstlik moonutamine ja mõjutamine, näiteks valeinfo ja kuulduste levitamise teel. Need tegevused kahjustavad väärtpaberituru terviklikkust, sest väärtpaberiturg toimib põhimõttel, et kõik investorid saavad kaubelda sarnastel tingimustel.