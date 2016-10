Värske uuring on leidnud, et enne sportlikku jõuproovi seksimine ei mõjuta kuidagi sportlikku sooritust, vaid võib isegi olla sellele kasulik, vahendab Ask Men. Tõendusmaterjal heidab kinda levinud arusaamale, et sportlane peaks enne võistlust olema kuival.

Teate küll seda teooriat, et väärtuslikud sportlased tuleb ööl enne suurt mängu vastassoost eemal hoida, et nad oma energiat ja raevukust välja ei põrgataks. Treenerite tarkusena on see sama vana kui sport ise.

Kuid ajakirjas Frontiers in Physiology ilmus äsja ülevaateuuring, mis sõelus läbi sadu varasemaid selliseid uuringuid, mis võiks heita valgust seksi ja sportliku soorituse seostele.