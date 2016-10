Kuu pinnale kolimisest unistajad peavad olema ettevaatlikud. Ainuüksi viimase seitsme aasta jooksul on meteoriidid Maa kaaslase pinnale juurde tekitanud ligi 200 kraatrit, teatas Nature.

Kuu pinnal olevaid suuri kraatreid näeb juba väiksema teleskoobiga. Suur osa neist on tekkinud miljoneid aastaid tagasi, kuid asteroidid ja meteoriidid pommitavad Kuud usinalt ka praegu.

Täiskuu Maalt pildistatuna (FADEL SENNA)

Sellisele järeldusele jõudis uurimismeeskond, kes võrdles Apollo-lendude astronautide tehtud fotosid Kuu orbiidil tiirelnud NASA sondi Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) piltidega.

LRO fotodest kokkupandud mosaiik Kuu põhjapoolusest (NASA)

Tuli välja, et hiljuti lisandunud paarsada kraatrit on laiali üle kogu Kuu. Nende läbimõõt ulatub paarist meetrist 43 meetrini. Samuti on Kuu kaetud kümnete tuhandete väiksemate löögijälgedega.

Tulevaste kosmoseekspeditsioonide jaoks tähendab see, et Kuul elamine ei pruugi olla nii turvaline, kui seni arvatud.