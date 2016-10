Moslemist mees vägistas oma tütre, sest too olevat Norras elades liialt vabameelseks ja läänelikuks muutunud

40ndates isa süüdistatakse vägistamise ja intsesti eest, sest mees ründas kodus iseenda tütart, vahendab The Sun.

20ndates tütre vägistamine oli neiule karistuseks, et too Norras elades liiga läänelikuks muutunud on.