18kordse Inglismaa jalgpallimeistri Liverpooli fännilehekülg Empire of the Kop kiitis Eesti koondise kapteni Ragnar Klavani etteastet MM-valikmängus Kreekaga ja võrdles teda legendaarse AC Milani ja Itaalia kaitsja Paolo Maldiniga.

"Jah, on veidi imelik ülistada keskkaitsjat pärast meeskonna 0:2 kaotust, aga vaadake videot ja veenduge ise. Hulganisti suurepäraseid vaheltlõikeid, võidetud duelle ja tarku pikki sööte. Väga muljetavaldav," kirjutas Empire of the Kop.

Vaata kokkuvõtet Klavani etteastest mängus Kreekaga siit.

Liverpooli liigahooaeg jätkub esmaspäeval, kui võõrustatakse Manchester Unitedit. Klavani šansid algkoosseisu kuuluda on suured, sest tema peamine rivaal Dejan Lovren on hädas vigastusega.