Keskerakondlasest eurosaadik Yana Toom ei kavatse parteist lahkuda isegi siis, kui praegust Keskerakonna esimeest Edgar Savisaart tagasi ei valita, vahendas ERRi uudisportaal.

Toom kinnitas Raadio 4 eetris antud intervjuus, et Ratas kandideerib Keskerakonna esimeheks, kuna ta pole vastasleeri suhtes nii palju sõna võtnud kui Reps või Simson. Toomi sõnul on Ratas targalt vait olnud ja näib seetõttu talutavamana.

Toomi sõnul on Keskerakonna mõlemad leerid huvitatud sellest, et partei ei laguneks, kuid küsimus on selles, millise hinnaga see saavutada.

Lisaks kinnitas Toom, et ainuüksi sellepärast, et parteile võidakse valida uus esimees Savisaare asemel, ta Keskerakonnast lahkuda ei kavatse.