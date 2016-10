Norra meedia teatab, et nende suusataja Therese Johaug on andnud positiivse dopinguproovi.

Olümpiavõitja organismist leiti keelatud ainet klostebool. Väidetavalt jõudis see organismi Trofodermini-nimelist kreemi määrimisel, mis aitab päikesepõletuse vastu.

"Olen äärmiselt kurb ja väga raskes olukorras. Tunnen, et see kõik on ebaaus ja ma pole seda ära teeninud. Siiski olen ma sportlasena ise selle eest vastutav," sõnas Johaug.

Saatuslikku kreemi soovitas suusatajale tema treener Fredrik S. Bendiksen, kes ei olnud teadlik, et see keelatud ainet sisaldab. "Olen selle probleemi eest täielikult vastutav. Keelatud aine sattus tema organismi kreemi kaudu, mida ma soovitasin," sõnas Bendiksen.

Uudis oli šokeeriv kogu Norra suusatamisele. Nimelt pidi täna toimuma 65 suusataja pidulik tutvustamine, kuid nüüd jäeti üritus pidamata.