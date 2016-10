Ei, see ei ole see rasv pitsal, mis vistrikke põhjustab. Women's Health palus New Yorgi dermatoloogil Hadley C. Kingil tuua välja kõige levinumad aknega seotud müüdid ja need ümber lükata. Punnidest vaba naha nimel tasuks kas meesterahval nendega kursis olla, sestap vahendab lugu algallika vennasväljaanne.

Müüt 1: vistrikud on teismeliste probleem

Millal ja kuidas akne kellelgi avaldub, on väga suures osas geneetiliselt määratud. Paljudel on see vaid teismeaastatel, samas on hulk inimesi, kel on akne täiskasvanuna. Rahvusvahelise nahainstituudi teatel lausa 40-55% 20-40-aastastest.