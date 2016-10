"Meeskonna enesekindlus on kõrge, meel rõõmus ja kõik ootavad otsustavaid mänge. Septembris saavutatud Soome karikavõit maandas natuke pingeid (nõnda tagati eurosarjakoht – toim), aga eesmärk on meil läbi terve hooaja olnud meistritiitli kaitsmine ja tänase seisuga on see võimalus olemas," räägib meeskonna kapten Aksalu.

Soome kõrgliiga ehk Veikkausliiga tabelitipp näeb kolm vooru enne lõppu välja selline: Mariehamn 54, Helsingi JK 53, Seinäjoki JK 52, Tampere Ilves 51. Omavahelisi mänge jagub – Mariehamn peab mängima nii HJK kui ka Ilvesega, HJK aga kõigi kolme rivaaliga.

Aksalu klubi kalender on vähemalt tabeliseisu põhjal kõige lihtsam – reedel võõrustatakse keskmikku FC Lahtit ja esmaspäeval tabeli viimast Vantaa PK-35-te ning järgmisel pühapäeval ollakse võõrsil vastamisi HJK-ga. "Kui Mariehamn kõik mängud võidab, pole meil mingit šanssi. Ning HJK koduväljak pole lihtne koht – me pole neid seal kunagi võitnud. Seega ilmselt on meil vaja ajalugu teha, et meistriks tulla," sõnab Aksalu.

Liiderkvarteti parim mänguvorm kuulub SJK-le, kes on viimasest kümnest voorust kogunud 22 punkti. Ilvese sama näitaja on 21, Mariehamnil 15 ja Soome ajalooliselt edukaimal klubil HJK-l ainult 14.

"Mänguliselt oleme kõige paremas hoos meie," kinnitab Aksalu, et hooaja alguse ebakõlad on ületatud. "Viimastel kuudel oleme näidanud valitseva meistri väärilist jalgpalli. Nüüd tuleb lõpuni sama nivood hoida ja loodetavasti tuleb ka tulemus. Seinäjoe ootused meie suhtes on kõrged – terve linn hoiab pöidlaid, et tiitli võidaksime. Meeleolu on positiivne."

Aksalu on käimasoleval Veikkausliiga hooajal kaitsnud meeskonna väravat 28 mängus 30-st ning teinud 10 nullimängu.