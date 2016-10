"Pange need seadusetegijad ise selle pensi peale elama, ega nad enne aru ei saa asjast. Proovigu siis hakkama saada!" leiab lugeja talupoeg .

Toetust makstakse iga aasta oktoobrikuus üksi elavatele vanaduspensioniealistele isikutele, kelle igakuine netopension on väiksem kui 1,2-kordne keskmine pension. Rahvastikuregistri 2015. aasta andmetel elas Eestis ligikaudu 88 000 üksinda elavat pensionäri.

Valitsus hakkab tulevast aastat maksma üksi elavatele pensionäridele ühekordset 115 eurot suurust toetust, ent lugejate sõnul teeb see ühe kuu kohta nii väikse summa, et tundub mõnitusena.

"Kui oled pensionär ja elad oma pensionist üksi, st et kui tasud oma maksud ja ostad omale vajaliku ise /rohud, riided, toidu jne. Kuid kui elad näiteks lapse perega ühel aadressil, kuigi omaette ruumides, siis sa ei moodusta ametnike andmeil oma leibkoda, vaid kuulud poja leibkonda ja toetust ei saa, sest avaldusi ei võeta ja andmed saadakse rahvastikuregistrist aadressipõhiselt," kirjutab Liisa .

"Minu sugulaste seas pole ühtegi pensionäri, kes elavad 2-4-toalistes korterites ja pensioni saavad nad ka heal juhul 300-350 ehk puha rikkurid, tuleb välja. Ja veel see 115 eurot teeb kuus välja 9,58 euri – super! Selle nimel võltsitakse rahvastikuregistris andmeid, näiteks 1948. aastal sündinud pensionär ei olegi pensionär, vaid töötu tööotsija ja lesest on saanud abieluinimene. Kontrollige oma rahvastikuregistri andmeid," soovitab imelik .

Veteran kirjutab, et "neid imelisi keskmiseid pensione ei tea ma ühelgi tuttaval ega tuttavate tuttavatel olevat". "Avalikustage, kes saab 500 eurot pensioni, see number ikka 300, mitte enam."

"Korraga saab 115 eurot kätte? Kui see mõnitamisena tundub, siis võib ju summa mõnele naabrimemmele anda, ehk ta oskab sellega midagi peale hakata. Ja kui ükski pensionär ei taha, siis võiks küla pealt kõigi raha kokku korjata ja lastega peredele jagada. Kümne pensionäri summa kokku oleks päris kena abi mõnele lapsele. Ilmselt on võimalik toetusest loobuda või see riigile tagasi kanda, milleks kohe solvuda," lõpetab lugeja.