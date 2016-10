Kalevi juhendaja tõdes, et korvpalliliiduga on mängujärgsetest intervjuudest juttu olnud - need on toimunud ka varasematel hooaegadel, samas pole tema sõnul mingeid otseseid reegleid paika pandud. Kas mikrofoni ette läheb esimesena võitja või kaotaja, kodumeeskonna või külaliste treener? "Eile Tartus tulin ju pärast ise saali tagasi, küsisin, kas pressikonverents toimub või mitte, ja andsin kõigile soovijatele intervjuud," märkis Varrak.

Varrak ütles vastuseks, et ta pole kunagi ühestki intervjuust keeldunud ega "põgenenud" ka eile saalist. "Surusin Gerdil (Tartu peatreener Kullamäe - toim) kätt, kohtunikel, ootasin sekretariaadilaua juures statistika ära. Olin pärast mängu mitu minutit saalis - enne mängu polnud keegi mängujärgset intervjuud kokku leppinud ja ka pärast ei tuldud küsima. Ma ei jää ju kaamerat otsides keskringi seisma ega jookse ise diagonaalis üle väljaku pakkuma, et tahan nüüd rääkida!" laiutas Varrak käsi.

Treener lisas: "Kui enne mängu teada anda, et täna tuleb pärast lõpuvilet intervjuu seal ja seal, siis ma loomulikult lähen! See on ju juhendis kirjas. Suurtes liigades on sama asi, aga usun, et seal on ka väga täpselt fikseeritud, mis, kes ja kus."