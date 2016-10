Pakistani kohus loobus täna arutamast surmamõistetu Asia Bibi kohtuasja. Asia Bibi on keskealine naine, viie lapse ema, kes on juba ligi kuus aastat poomissurma oodanud, süüdistatuna Muhamedi väidetava solvamise eest.

AFP

Kristlasest naist süüdistasid tema töökaaslased, kellega Bibi oli usuteemadel kõnelnud, vahendab BBC. Kõik saanud alguse tassitäiest veest. Kuna Pakistanis on jumalateotus väga tundlik teema, on paljud seisukohal, et seda kasutatakse tihti ka isiklike arvete klaarimiseks.

Asia Bibi (pildil keskel) (AFP / Scanpix)

Kohtunike sõnul kardetakse antud juhtumiga huvide konflikti, mistõttu piirati Islambadis asuv kohtumaja ümber märulipolitseiga.

Asia Bibi vabastamiseks on aastate jooksul korraldatud mitmeid kampaaniaid, üks tulihingelisemaid kaitsjaid on aga Bibi abikaasa Ashiq Masih.

Ashiq Maseeh koos tütardega 2010. aastal (AFP / Scanpix)

Samas on naise vabastamise vastu olnud tuhandeid, kes on lubanud Bibi oma käega tappa. Nende hulgas on ka surmamõistetu koduküla imaam.