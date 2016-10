Valgevenest Minskist vallutab maailma näitsik, kes annab lastele matemaatika tunde, kuid rabab mehi oma pikkade jalgade ja suure büstiga.

The Suni väitel on naise Facebooki on postitatud mõttetera, et seksikus, ilu ja tarkus - need käivad käsikäes!

Seksikast õpetajast sai sensatsioon veebis, kui üks tema õpilastest tegi tunnis naisest video, mis avalikult ringlema läks.

Blond Oksana Neveselaya sai pärast seda videot tiitlit - maailma seksikaim matemaatikaõpetaja!

Isegi naise Instagrami kontole on kogunenud juba 173 000 fänni.

Õpetaja kuulsaks teinud videos on tal seljas hall kleit ja sandaalid, millele lisavad vabadust ja vallatlust tema lahtised kiharad.

Video ja võrgutavad fotod asuvad SIIN!

Ja veel fotosid Facebookist!