“Kuna koondise ujujate ettevalmistusel on võtmerollis sportlaste isiklikud treenerid, siis kaasasime arutellu ka kõiki klubide esindajaid ja treenereid. See tegi protsessi keerulisemaks, aga lõpptulemusena õigustas ennast täielikult. Saavutasime juhatuse ja klubitreenerite vahel ühise arusaama peatreeneri rollist ning ka sobivast kandidaadist."

Eesti Ujumisliidu juhatus alustab läbirääkimisi Jürgensoniga, kes järgmisel olümpiatsüklil Eesti ujujaid ja nende treenereid juhendaks. “Kõik neli kandidaati olid tugevad, aga otsitavale profiilile vastast kõige paremini just Jürgenson,” lausus Eesti Ujumisliidu president Karol Kovanen

Kovaneni sõnul on Eesti ujumiskoondise peatreeneri peamiseks ülesandeks treeneritele tugiteenuse korraldamine. “Sportlased treenivad kõik oma treeneritega edasi, kuid peatreeneri ülesanne on pakkuda neile teaduslikku ja meditsiinilist tuge ning korraldada klubidevaheline ühistegevus,” selgitab Kovanen, miks osutus Jürgensoni akadeemiline taust otsustavaks.

Nimelt on Jürgenson Tartu Ülikooli Liikumis- ja sporditeaduste doktorant, MTÜ Tartu Ujumisklubi treener, Tartu Ülikoolis lektor ja Spordimeditsiinikeskuse Vomax füsioterapeut.

Jürgensoni sõnul on ta viimased 20 aastat teinud teadustööd, juhendanud tudengeid ja treeninud sportlasi, et nüüd neid kogemusi uues ametis ka ära kasutada. “Ma usun, et peatreener peaks olema tippspetsialist kõige laiemas mõttes. Ükskõik, milliste muredega teised treenerid minu poole pöörduvad, olgu teemaks toitumine, treeningud või vigastus, seda nõu peaksid nad minu käest saama,” lausus Jürgenson.