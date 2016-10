Renault Mégane perekond, mille luukpäraversioon ja universaalkerega Grandtour on Eestis juba esitletud, saab kohe-kohe täiendust ruumika neljaukselise kompaktsedaani näol. Eestis nagu ka naabermaades kannab auto ametlikult nime Mégane GrandCoupé, osal Euroopa turgudest piirdutakse tagasihoidlikuma nimega Mégane Sedan.

GrandCoupé nimega soovib tootja rõhutada auto moodsat, kupeeliku joont, lootuses tõmmata nende inimeste tähelepanu, kes seni C segmendi sedaanidest mööda on vaadanud. Mégane sedaanid valmivad Türgis, Bursa tehases ning jõuavad sel sügisel müügile 30 riigis. 2015. aastal toodeti Bursas 340 000 Renault’ mudelit, Mégane sedaani liini käivitamisse investeeriti 200 miljonit eurot.

Eesti autoajakirjanikud said Renault Mégane GrandCoupé’ga esmatutvust teha Poolas, Varssavi ümbruses. Esmased muljed on pigem positiivsed, sedaan on ruumikas ja soliidne ning selle turva- ja mugavusvarustus võtab silme eest kirjuks.

See ei peaks üllatama neid, kes Renault’ uudistoodetega viimasel ajal kokku puutunud – siht on võetud keskklassiautode nooblilt moodsaks muutmisele. Kuna C segmendis käib kõva rabelemine, siis turvalisuse ja mugavuse arvelt allahindlust ei tehta.

