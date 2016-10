"Ma olen normaalses vormis, aga ei nimetaks end üldse lihaseliseks," selgitab Teenpopestar Redditi rubriigis "Selgita, nagu oleksin viieaastane". "Ma pole eriliselt kõhn, lihtsalt keskmine. Mul on sõpru, kel on suuremad käevarred, laiemad õlad ja suuremad jalad kui mul ... aga kui nad tahavad teha füüsilise jõu katseid nagu käesurumine või kui on vaja midagi rasket tõsta, siis on mul seda palju lihtsam teha kui neil. Kuidas see töötab?"

"Üks võimalus on närvi-lihase ühendus (neuromuskulaarne sünaps)," pakub kasutaja Jonestown_manicure. "Suur osa jõust seisneb tegelikult närvide võimekuses aktiviseerida lihaseid kõrgel tasemel töötama. Palju algaja jõu juurdekasvust on tegelikult neuroloogilise koordinatsiooni areng, mida vajatakse lihaste tugevamateks kokkutõmmeteks.

Samal põhjusel võivad vaimse puudega või keerukas olukorras olevad inimesed olla tugevamad kui keskmine samas suuruses inimene. Sul võib lihtsalt olla parem kontroll oma lihaste üle kui su sõpradel."