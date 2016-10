Heategevuslikul jalgpallimängul kogunesid eile Roomas vutiplatsile teiste seas sellised legendaarsed pallurid nagu Ronaldinho, Fransesco Totti ja Diego Maradona.

"United for Peace" ehk "Ühinenud rahu nimel" kohtumine, oli korraldatud paavst Francise initsiatiivil ning millest võttis osa hulgaliselt tuntuid endiseid ja praeguseid vutimehi.

Üksteiselt võtsid mõõtu Hispaania kõrgliiga tähed ning nende vastu ülejäänud maailma jalgpalluritest koosnenud 11 meest. Kohtumine õnnestus Ronaldinho juhitaval La Liga staaridel 4:3 võita.

Ronaldinho (FILIPPO MONTEFORTE)

Lisaks eelpoolnimetatutele võtsid üritusest osa ka näiteks Hernan Crespo, Cafu, Gianluca Zambrotta, Roberto Carlos, Veron, Robert Pires ja Fabio Capello.



"Jalgpall on inimlik fenomen ja väga eriline mäng," põhjendas paavst Francis, miks heategevust just läbi jalgpallimängu teha. "Sport on väga sümboolne ettevõtmine ja ühendab inimesi ning aitab kaasa maailma rahule."