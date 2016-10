Läbi on viidud juba ka esimesed katsed, mis kinnitavad, et sellest raviviisisdt võib olla abi ennekõike varases staadiumis Alzheimeri pidurdamisel.

Teadlased on teinud pingsat tööd, avastamaks varases staadiumis Alzheimeri tõvele tõhusaid ravivõtteid.

Teadlased rõhutavad, et tegu ei ole raviga, kuid see raviviis aitaks oluliselt ajuhaigusele pidurit tõmmata. Seda enam, et seni ei ole Alzheimeri tõve vastu ühtegi tõhusat ravimit leitud .