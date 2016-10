Lapsevanemad seisavad sageli silmitsi probleemiga, kus nende lapsed ei veeda piisavalt aega õues mängides, vaid on naelutatud erinevate ekraanide ette. Regulaarne kehaline aktiivsus mängib kasvava organismi arengus aga väga suurt rolli – sportimine arendab lapse füüsilist, vaimset ning sotsiaalset heaolu. Kõik lapseeas õpitu ja kogetu mõjutab last suuresti ka tulevikus.

Sportlikest tegevustest osavõtmine aitab lastel arendada sotsiaalseid oskusi, millest on kasu ka tulevikus. Lapsed õpivad suhtlema nii eakaaslaste kui ka treeneritega, kes on lastele lisaks nende endi vanematele suureks eeskujuks. Treenerite käe all õppides saavad lapsed teadmisi juhtimisoskustest ning vahetuid kogemusi meeskonnatööst, kus õpitakse üksteisega arvestama ning pingutama ühtsete eesmärkide nimel.

Enesekindluse arendamine

Sportimine avaldab positiivset mõju lapse enesehinnangule ja julgusele. Mõistagi on siinkohal eelduseks eakaaslaste tunnustus ja vanemate ning treenerite toetav suhtumine sportlikest tulemustest sõltumata. Nii kujuneb lapses eneseusk iseendasse ja enesekindlus annab julguse teha vigu ning aitab saada üle ebaõnnestumistest.

Sõprussuhete loomine

Sõprussuhted mängivad lapse vaimses arengus väga suurt rolli. Lisaks vanematele tunneb laps vajadust suhelda ning vaba aega veeta ka eakaaslaste seltsis. Olulisel kohal on ka kuuluvustunne, kuna lapse jaoks on oluline tunda end osana mingist sotsiaalsest grupist, kus tal on tore aega veeta ning kuhu ta on oodatud. Sportimine on hea võimalus kõik need olulised faktorid omavahel siduda. Samuti aitab sportimine luua kauakestvaid sõprussuhteid kogu eluks.

Tugev tervis

Tervis määrab meie igapäevase elukvaliteedi - mida tugevam on tervis, seda täisväärtuslikumat elu saame elada. Aktiivne liikumine lapseeas toetab tugevate luude, lihaste ja südame arengut. Lapse- ja noorukipõlves arendatud füüsiline tervis aitab ennetada tulevikus tekkida võivaid terviseprobleeme. Samuti aitab noorena väljakujunenud liikumisarmastus ja -harjumus täiskasvanul kiirel eluperioodil kehalist aktiivsust säilitada.

Võimalus end välja elada

Sportimine on hea viis, kuidas lapse hüperaktiivsust leevendada. Regulaarne trennis käimine on võimalus lapsel oma energia ülejääke spordiplatsil välja elada. Meeskondlikud spordialad nagu näiteks jalgpall või korvpall on selleks eriti sobilikud. Mida rohkem laps oma päevasest energiavarust ära kulutab, seda kvaliteetsem on ka tema uni.

Laste heaolu ja tervislikke eluviise väärtustava ettevõttena annetab Valio kampaania jooksul osa Alma liblikaga kohupiimakreemide müügitulust Alma Liblikaefekti spordifondi. 2017. aastal rakenduvatele toetustele saab kandideerida kui 15. oktoobrini täites avalduse siin: http://www.alma.ee/liblikaefekt/taotluse-kriteeriumid