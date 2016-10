Õhtuleht ja Chaga Health viisid läbi katse, et teha kindlaks, milline tervislik ja looduslik toode on rahva lemmik.

Chaga Healthi tiimi kuulub nii arste, meditsiiniasjatundjaid kui ka loodusvaldkonna spetsialiste ning nende eesmärgiks on aidata inimestel oma tervise eest hoolt kanda.

"Meie esivanemad on end taimede abil tervena hoidnud ning nende tervendavast mõjust teadlikud olnud. Kasutame vanarahvatarkust ja pärandatud retsepte haiguste ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks. Samuti anname endast parima leidmaks loodusest seni avastamata pärleid, mis aitavad kaasa inimeste tervise eest hoolitsemisele. Tänu tehnoloogia arengule saame taimede koostise ja mõju teaduslikult kindlaks teha ning leida just selliseid manustamise viise, mille puhul mõju organismile kõige kasulikum on. Kasutame selliseid töötlemisviise, mis võimaldavad ravimtaimi kasutada aastaringselt, kaotamata seejuures taimede kasulikku mõju,“ selgitavad Chaga tiimi liikmed.

Chaga tooteid proovisid kolm inimest kahe nädala jooksul ning seitset toodet hinnati seitsmepallisüsteemis – kõige parem sai seitse punkti ja kõige vähem meeldinu ühe punkti. Kaheksandana prooviti ka Elemental eliksiiri, kuid sellele hindeid ei pandud.

Mustikad - 17 punkti

- Tavaliselt kasutan külmutatud mustikaid pudru peal, aga neid oli märksa mõnusam pudrule raputada. Palju parem variant kui külmutatud marjad.

- Need määrivad ju nagu värsked mustikad! Suvi tuli meelde!

- Sain neid mustikaid kasutades teha maailma parima smuuti. See sisaldas piima, maasikaid, kiivit, banaani ja mustikaid. Värv oli ka ülimalt isuäratav.

- Sõin seda pudru, maitsestamata jogurti ja kohupiima sees. Hea lihtne tööle kaasa võtta ja pudru või kohupiima sisse panna.

Kuusevõrse pulber - 14 punkti

- Lõi väga hästi "lõõrid lahti".

- Mulle meeldib selle värske lõhn.

- Mainisin emale, et joon parasjagu kuusevõrse teed ja ta küsis, kas köhin. Väidetavalt on see looduslik vahend ka köha vastu. Ei tea, polnud parasjagu köha. Tulevikus aga tean (pikk talv ju tulekul!), et köha korral joon seda teed.

Pohlad - 14 punkti

- Lisasin neid smuutidele, et mõnusalt hapukat maitset saada.

- Kergelt hapukad. Ma pole kunagi eriti suur pohlade sõber olnud, kuid neid ikkagi näksisin.

- Lugesin, et need aitavad ka külmetushaiguste puhul. Talveks jätan selle igatahes kappi. Võib vaja minna.

Chaga (kasekäsna) pulber - 11 punkti

- Lisasin pulbrit smuutile ja see andis väga mõnusa ja hea tekstuuri.

- Pulber lõhnas huvitavalt.

- Lugesin, et seda võiks hommikuti kohvi asemel juua. Olen mõned päevad seda teinud ja see on suurepärane alternatiiv kohvile. Isegi värvus on ju enam-vähem sama.

- Panin seda smuutisse ja kogemata sai liiga palju. Kartsin, et nüüd on smuuti rikutud, aga vastupidi – muutis asja kuidagi mõnusamaks, mahedamaks ja kohevamaks.

Männikasvu pulber - 10 punkti

- Lisasin pulbrit piparmünditeele ja see tõi väga mõnusa õhtuse une. Maitse on väga tummine.

- Joon tihti enne magamaminekut sellega tehtud teed. Keev vesi pulbrile peale ja muud ei olegi vaja. Maitse on omapärane ning tee annab väga hea ja sügava une. Mulle tundub, et see parandab unekvaliteeti.

- Käisin tuulise ilmaga mere ääres jalutamas ja koju jõudes oli tunne, et nüüd jään küll haigeks. Jõin tassikese männikasvu pulbriga teed ja homme polnud midagi häda. Soe looduslik tee ikka aitab.

- Panin seda vannivee sisse, mõnus oli. Nagu oleks aroomisaunas!

- Kasutasin männikasvu pulbrit ka liha maitsestamiseks. Hea vaheldus tavalistele maitseainetele.

- Kuigi juhendis oli kirjas, et see tuleks lisada oma lemmikteele, siis mina tegin teed sellest pulbrist ja veest. See oli ka väga hea.

Metsamarjade segu - 10 punkti

- Sobib heaks alternatiiviks talvel, kui värskeid marju ei ole.

- Väga hea on seda lisada hommikusele pudrule ja smuutidele.

- Nosisin arvuti ees istudes marjasegu. Hea snäkk.

- Nosisin arvuti ees istudes marjasegu. Hea snäkk.

Chaga Mix (kasekäsna) pulber - 8 punkti

- Väga omapärane ja huvitav maitse.

- Sellel on mõnus lõhn ja lisasin seda iga kord smuutile.

- Mulle tundus see olevat samasugune nagu Chaga pulber, aga kohevam.

- Ma panen tihti smuuti sisse kookosehelbeid. Seekord lisasin hoopis Chaga Mix pulbrit ja tulemus oli väga meeldiv.

- See näeb (värvuselt) välja nagu kakao või šokolaad. Maitselt on muidugi hoopis teine.

Chaga jook Elemental Eliksiir – kangusega harjub ära!

Tegemist on ravimtaimedest vee ja piirituse kaasabil ekstraheerimise teel valmistatud joogiga, mis on toetab tõhusalt immuunsüsteemi.

- Maitse on üsna kange (alkoholi on 6%), kuid igapäevase kasutamisega harjub selle kangusega ära.

- Olen üldiselt suure isuga inimene ning pean nentima, et selle joogi joomine vähendas söögiisu. Samas energiat oli justkui juures.

- Olen seda praegu veel üsna vähe joonud, kuid tarvitan edaspidigi. Kui juba esimese pooleteise nädalaga tunnen muutusi organismis, siis edaspidi läheb kindlasti veel paremaks.

