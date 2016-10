Kohvil on maagiline toime meid hommikuti ergutada ja läbi päeva virgena hoida. Kuid lisaks on sellel ka tervisele mitmeid häid mõjusid.

Näiteks on leitud, et kohv vähendab stressi. Huffington Post vahendab Souli Ülikoolis väsinud rottidega läbi viidud uuringut. Leiti, et neil rottidel, kes olid kohviaroomiga kokku puutunud, oli ajus stressihormoonide tase madal.

Ka on leitud, et kohv kaitseb maksa. 2006. aastal läbi viidud uuring kinnitab, et inimestel, kes jõid vähemalt tassi kohvi päevas, oli 20% väiksem tõenäosus, et neil areneb välja maksapuudulikkust ja ka maksavähki põhjustav maksatsirroos.

Rahvusvaheline terviseinstituut tegi kindlaks, et kohv teeb inimesed õnnelikumaks ehk need, kes jõid neli või rohkem tassi kohvi päevas, olid umbes 10% väiksema tõenäosusega masenduses võrreldes nendega, kes kohvi ei armastanud.

Ning mis kõige parem – kohvil on ka ainevahetust ergutust toime, kohv paneb kõhu paremini läbi käima umbes 30% inimestest.