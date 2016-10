Mõned lihtsad toitumisharjumused aitavad võidelda põletikega ning vähendavad ka teisi eluohtlikke haigusi ja seisundeid.

Põletik on reeglina immuunsüsteemi reaktsioon mõnele nakkusele või vigastusele, kirjutab Woman´s Health. Olgu põhjus, milline tahes - see kahjustab organismis rakke ja kudesid ning tulemuseks võivad olla paljud kroonilised tõved. Tasub aga teada, et see, mida sa sööd, avaldab suurt mõju krooniliste põletike vähendamiseks.

Mida peaks silmas pidama?