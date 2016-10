Keskkonnakampaania korraldaja MTÜ Tuleviku Heaks juhatuse liikme Mari-Liis Kallismaa andmetel on “Küünlaümbriste jahil” kolme aasta jooksul osalenud rohkem kui 20 000 last, kes on kogunud ligikaudu 6,2 miljonit alumiiniumist teeküünlaümbrist.

“Küünlaümbriste jahi” peatoetaja Krediidipanga müügi- ja turundusjuhi Anne-Ly Kaljase hinnangul on investeering laste käitumisharjumuste kujundamiseks parim, mida saab jätkusuutliku Eesti heaks teha. “Vastutustundlik ümberkäimine erinevate ressurssidega, nende seas nii finantside kui keskkonnaga, on kauakestva edu võtmeks,” ütles Kaljas. “Krediidipanga jaoks on oluline, et Eesti puhas loodus jääks kestma aastateks. Seepärast usume, et harjumus hoida keskkonda meie ümber on üks parimaid traditsioone, millest Eesti inimesed oma igapäevategevuses võiksid juhinduda.”