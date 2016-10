"Härra Kärmas, see on Teie selline mõttemaailm. Kuidas sa vaatad, onju. Küllap kõige mõnusam koht on ikka Eesti," vastas Parts.

Nädala alguses Euroopa Kontrollikotta valitud endine pea- ja majandusminister, IRLi kuuluv Juhan Parts muutus intervjuus "Pealtnägijale" äärmiselt emotsionaalseks, kui rääkis elektrijaama investeeringust: "Mida me möliseme siin?! Mida me valetame oma rahvale?"

Kärmase sõnul on hüvastijätt Partsiga olnud vähemalt ajakirjanduses halastamatu, kui opositsioon räägib, et lüke määrib ka uut presidenti, Kersti Kaljulaidi, juhtkirjades viidatakse, et Parts ei tohiks Eestist lahkuda jne.

"Nimetame seda inforünnakuks. Tänapäeva avalikus meedias käivad asjad umbes nii, et kui sa kümme korda kordad valet, siis see muutub või võib muutuda laiadele massidele tõeks," ei jäänud Parts vastust võlgu.

Kui vestluse käigus jõuti aga 638 miljonit maksma läinud Auvere elektrijaama investeeringule, muutus Parts üha emotsionaalsemaks.

"Kallis Mihkel Kärmas, millest me räägime? Kuulge, kust me Eesti Vabariigis elektrit saame? Me andsime ettevõttele võimaluse kasumlikult investeerida selleks, et see vanaraud, mis Narvas on, kuidagiviisi asendada uute tootmisvõimalustega," rääkis Parts, kelle sõnul olla kriitika näol tegemist täieliku jama ja numbrite väänamisega.

"See, et praegu keegi võtab numbrid välja ja ütleb, et kuna täna on elektrihind selline ja vot, teate, võib-olla peaks midagi alla hindama ... No mida ta ohib seal? Ta on Eesti Energia juhatuse esimees, ta asi on pakkuda lahendusi, mitte käia ja ohkida nagu mingi jobu," teatas Parts.