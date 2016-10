Toojainfo: "A multi-layered stout aged for 6 months in rum barrels from the island of Martinique. The beer is named with the ancient Estonian war cry that was used when attacking the enemy. You might want to pronounce it something like Tah-rah ah-vee-tah! and it means ’May Thor help us!’"

Väike lihtne pudel, tumedates toonides sildil ikka needsamad tööriistad. Vahakael lisab väärikust. Sõrmepaksune tumedapoolne pruun vahukiht taandub kiirelt kirmeks. Õlle värvus - no mõistagi must-must-must.

Aroom. Oooojaaaaaa. See on nüüd küps! Vaata kui aasta tagasi sai teha etteheidet, et rumm on liiga terav, siis nüüd pole seda teps mitte. Pehme, soe, ninaskribelev, sume, pehme, usaldusväärne, pehme, portveinine ja rosinane. Noh ja pehme :)

Esmamekk on raske kehaga. Oh ei, üldse mitte tankraske, kuid selline pehme ja toekas nagu madrats. Madratsi all olete maganud? Vana Gambrinus on. Kõva külmaga madratsi ja kolme teki all. Aga see on hoopis teine lugu.

Keskmaitse. Kreeginastoika. Rosinakissell. Vaniljene rosinakissell!! Rosinakissell, millesse on kreeginastoikat kallatud!!!

Lõppmaitse. Soe ja pehme. Kreegi-kirsikompoti vedelikust tehtud tarretis. Kakaoiiris.

Järelmekk. Rosinaliköör? Heledaid suuri mahlaseid rosinaid on hoitud tumeda rummi all ja saadud musine ja mõnsa ja muhe ja muigelsuine tõmmis. Sellega tuleks hommikuid alustada. Noh et naeratus kohe näole tõuseks. Ja et lastele ning kassidele pai tahaks teha ja räime osta. Kassidele. Lastele jäätist niikuinii.