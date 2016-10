Juba 14 aasta pärast peaksid Euroopa Liidu kõik liikmesriigid olema jõudnud olukorda, kus sisepõlemismootoriga autod on kuulutatud machina non gratadeks ning tänavatel vuravad vaid keskkonnasõbralikud elektri- ja vesinikautod ning hübriidajamiga sõidukid.

Saksamaa Bundesrat ehk Liidunõukogu on teinud kõigile Liidu liikmetele ettepaneku võtta sakslastest eeskuju ja keelustada aastaks 2030 kõikjal diisel- ja bensiinimootoritega autode müük. Raamdokumendis tehakse Euroopa Komisjonile ülesandeks hinnata praeguse automaksu süsteemi efektiivsust liikmesriikides ning analüüsida meetmeid, mida on rakendatud nullemissioon-autode kasutuselevõtuks.

Saksamaa Roheliste ettekujutuses on 2030 isegi liiga kauge perspektiiv, muutused võiksid aset leida oluliselt kiiremini: “Kui me võtaksime Pariisi kliimalepet täie tõsidusega, ei oleks aastaks 2030 teedel enam ühtegi sisepõlemismootoriga sõidukit,” ütleb initsiatiivgrupi kõneisik Oliver Krischer. “On ääretult õige, et meie föderaalvalitsused on võtnud suuna diisel- ja bensiinimootoriga autode müügi keelustamisele. See näitab, et oleme valmis keskkonna heaks konkreetseid samme astuma.”