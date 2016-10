„Teisipäevaks püüame ta süstide või tablettidega jalule saada, aga mis edasi saab, ma ei tea,“ laiutas peatreener Gert Kullamäe käsi. Tartu mänedžer Meelis Pastak tõdes, et mängijateturul vaadatakse ringi ja hoitakse silmad-kõrvad lahti, kuid ta nimetas klubi rahalise seisu uute mängijate hankimist silmas pidades „ülikeeruliseks“.

Võib eeldada, et just Austria meistriga läheb võitluseks teise edasipääsukoha eest alagrupis ning selleks ajaks tuleb jõud maksimaalselt koondada. Tartlastele halva üllatusena hakkas Meistrite liiga kvalifikatsioonis kahes mängus 17 lauapalli noppinud Venky Joisi vaevama vana põlvehäda.

„Ootame kõiki mehi kiirelt-kiirelt tagasi. Trennis on meil raskusi viis-viie vastu mängimisega. Jumal tänatud, et meil on noored poisid, kes käivad õhtuti abiks,“ märkis eilne kangelane Gert Dorbek.