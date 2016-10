Võidukolmese viskas Gert Dorbek pärast seda, kui kolm eelmist viskeüritust oli luhtunud, kuid võõrustajad said tänu kangelaslikule lauavõistlusele rünnakuõiguse üha uuesti tagasi. Kalevile jäi armuaega 6,7 sekundit, kuid esmalt pani Janar Talts Demonte Harperi lähiviskele käe peale ning seejärel ei tabanud Erik Keedus meeleheitlikku kolmest.

Kui esimese poolaja põhjal tundus, et Tartu Ülikooli ja BC Kalev/Cramo igihalja korvpalliduelli tänavuses esimeses mängus ei ole ega teki mingit intriigi, siis teine mängupool kummutas selle. Ja kuidas veel! Suurelt taha jäänud Tartu tuli üha lähemale ning pääses 6,7 sekundit enne lõppu üle pika aja ja lõplikult ette – 77:76, saalitäis rahvast sattus täielikku pöördesse.

Tartu hallis hõljus tõeline Rocki vaim! Võõrustajate read olid enam kui hõredad, kuid see ei vähendanud rivvi jäänute innukust. „Võita Venky Joisita Kalevi vastu lauavõitlus pole paha,“ noogutas peatreener Gert Kullamäe tunnustavalt. „Koosseisuga võivad olla probleemid, kuid võidelda ei keela keegi. Kalevit valdas esimese poolaja järel ilmselt liigne rahulolu (see lõppes 48:29 – toim) ja oskasime selle ära kasutada. Pilvedesse me kindlasti ei tõuse, mõlemal meeskonnal on omad probleemid.“

Dorbek näitas sama külma närvi nagu 2012. aastal Iisraelis, kui ta oma kaugviskega tõi Eesti koondisele hiljem võiduga lõppenud lisaaja EM-valikmängus. „Kui niisuguses olukorras palli saad, pole seal enam midagi mõelda,“ muheles Dorbek.

„Enim valmistab heameelt, et tulime teisel poolajal riietusruumist miinus 20 pealt välja ja võitlesime iga sentimeetri pärast. Esimesel poolajal juhtus kõik viie minuti jooksul, korraks lagunesime täielikult, aga väga tore, et lõpuks võit tuli.

Esimesel poolajal ei pannud me lihtsalt viskeid sisse, nad said sealt poolkiireid ja kiirrünnakuid ning silmapilguga oli seis miinus 20. Teisel poolajal panime rasked visked ära. Võitlust oli ja arvan, et rahvale ka päris põnev mäng!“ lisas Dorbek, märkides, et kui viimastel minutitel asi põnevaks läheb, siis väsimusele ei mõtle.

Mängu eel tulid tartlaste ridadest ärevad teated. Juba eelmise nädala Meistrite liiga kvalifikatsioonis jäid kaks meest puudu, nüüdseks liitus laatsaretiga ka lauakuningas Venky Jois. Põhimeeskonna mehi oli nimekirjas kõigest seitse tükki, tiimi õnneks saadakse kaasata noortevõistkonna mängijaid.

Kalevi loots Alar Varrak nentis hakatuseks: „Tüüpiline Rocki ja Kalev/Cramo vastasseis – ennegi on miinus 20 või enamagi pealt välja tuldud. Seekord kukkus nii välja meie kahjuks. Tegime soliidse esimese ja halva teise poolaja.“

„Ütlesin: kui nii edasi läheb, saame kotti.“

Kalev tegi esimese poolaja lõpetuseks kuue minutiga 22:6 spurdi ning vastaste koosseisu arvestades võis arvata, et nüüd on kõik. Ent viimased 20 minutit meenutasid kümme päeva varem Raplaga peetud mängu, mille Kalev samuti kaotas. Seal koputas Varrak hoolealuste südamele, et kui õige häälestatusega mängima ei minda, ei saagi midagi loota. Eile tuli järgmine õppetund.

„Andsime ise lihtsalt initsiatiivi käest ega saanudki seda enam tagasi. See on korvpall, niisuguseid asju on nähtud ka Euroliiga finaalis. Permis oli VTB mängul ju teistpidine näide – jäime ise 15ga taha ja lõpuks võitsime rohkem kui kümnega.

Täna tegime liiga kergekäelisi pealeviskeid ega olnud kaitses sama agressiivsed kui alguses. Ütlesin ühe time-out’i ajal, mil veel rohkem kui kümnega ees olime, et kui nii edasi läheb, saame kotti. Saimegi,“ ohkas Varrak.

Juhendaja tõdes, et liikumised lähevad veel platsil sassi, eriti väsimuse tekkides. „Eesti meestel on lihtsam, paljud asjad on samad, mida aastaid nõutud. Töötame edasi.“