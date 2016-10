Autoralli MM-maailmas on käsil kiired ajad, sest viie oktoobri nädalavahetusega on tarvis ära pidada kolm MM-etappi, sealjuures on masinad vaja kolmel korral sama hästi kui ümber ehitada. M-Sport meeskond andis aimu hullumeelsest graafikust: pühapäeval 1. oktoobril 16.30 said mehaanikud masinad Korsika ralli kohtunike käest kätte, teisipäeval 9.00 jõudsid asfaldiseades autod meeskonna baasi Suurbritannias, kus need lahti monteeriti, puhastati ning uuesti kruusarallivalmiduses kokku pandi, et reedel taas veokitele laadida ja Hispaania suunas teele saata.

Täna algab Hispaania ralli – 12 kuud tagasi oli just päikseline Kataloonia paik, kus Ott Tänak sai paika oma 2016. aasta plaanid. Tänavu on kõik meie esipiloodi tulevikku puudutav ilmselt juba selge, ent ametlikku kinnitust M-Sporti naasmise kohta veel pole.

Kogu selle rahmeldamise taustal on meeskonnad leidnud veel aega, et paika panna oma 2017. aasta sõitjaterivistust. MM-sarja valitsev Volkswagen jätkab ka tuleval hooajal, kui kasutusele võetakse uued ja võimsamad WRC võistlusmasinad, samamoodi kui varem – Sebastien Ogieri, Jari-Matti Latvala ning Andreas Mikkelseniga. Pärast Prantsusmaa rallit, samal ajal kui M-Sporti mehhaanikud palehigis oma masinaid lahti monteerisid, saatsid tulevikku vaatavad pressiteated välja ka Citroen ja Hyundai. Täisprogrammiga sarja naasva Prantsuse autotooja autodes istuvad tuleval aastal Kris Meeke, Craig Breen ja Stephane Lefebvre, Hyundais jätkavad Thierry Neuville, Hayden Paddon ja Dani Sordo.

Seega on tippkonkurentsis vabu sõitjakohti napilt – Tommi Mäkineni juhitav Toyota tiim pole avalikustanud veel ühegi piloodi nime ning praeguseni on kinnitamata, kes istub Eric Camilli kõrval M-Sporti teises Ford Fiesta RS WRC masinas.

Tänak testib usinasti

Ometi oleks narr nimetada M-Sporti teise (või arvestades Camilli väheseid kogemusi suisa esi-) piloodi kohta tühjaks, sest kõik märgid näitavad, et see kuulub tuleval hooajal taas Tänakule. Tänavu eestlase asemel tiimi palgatud Mads Östberg hoiab küll MM-arvestuses hetkel seitsmendat kohta ehk on edukaim Fordi rooliv piloot, kuid oodatud tulemusi pole norrakas näidata suutnud. Sõidurütmi leidmisega terve hooaja hädas olnud Östberg on lisaks järjekindlalt katseaegades jäänud kehvematel rehvidel kihutavale Tänakule alla ning norrakas ja tiimiboss Malcolm Wilson on läbi meedia teineteise suunas passiivagressiivseid torkeid teinud.

Seega pole maailma rallimeediale jäänud tähelepanuta, et kuigi järgmiseks hooajaks läbivad rallimasinad suured muutused ja piloodid vajavad harjutamiseks ohtralt aega rooli taga, pole Östberg veel M-Sporti 2017. aasta Fiestat testima asunud. Samas Tänak ja kaardilugeja Raigo Mõlder on usinasti mõõtnud kilomeetreid nii kruusal kui asfaldil – just see viimane test on väidetavalt põhjus, miks pidi saarlane Tänak loobuma tänavusel Saaremaa rallil kaasa löömisest.

Ilmselt võivad Eesti rallifännid lla rahulikud teadmises, et ka tuleval hooajal näeb Tänak-Mõlderit MM-sarjas võitude nimel kihutamas. Viimase kivi südamelt kukkumist loota aga niipea ei tasu: kuigi Tänak ise rääkis, et tema Dmackiga liitumine sai selgeks juba pärast mullust Hispaania rallit, avalikustati see alles novembri lõpus. Nii 2014 kui 2015 on M-Sport avaldanud oma tuleva hooaja sõitjatevalikud alles pärast rallisügise lõppu. Sinnamaani on tänavu aega veel kolm etappi – Kataloonia, Suurbritannia ning novembris hooaega lõpetav Austraalia ralli.