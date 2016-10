Eesti korvpalli meistriliigas sai BC Kalev/Cramo võõral väljakul valusa kaotuse Tartu Ülikoolilt, kui jäädi alla 76.77. Valitseva meistermeeskonna loots Alar Varrak nentis, et selline see korvpall juba on. "Tüüpiline Rocki ja Kalev/Cramo vastasseis – ennegi on miinus 20 või enamagi pealt välja tuldud. Seekord kukkus nii välja meie kahjuks. Tegime soliidse esimese ja halva teise poolaja,“ ütles Varrak hakatuseks. Esimese kahe veerandi järel võis Kalevi võit tunduda juba kindel, sest juhiti 48:29 ning riietusruumi mindi 22:6 spurdilt. Siiski asjad niimoodi välja ei kukkunud ning Gert Dorbeku tabav kolmene 6,7 sekundit enne mänguaja lõppu andis võidu Tartule.

"Andsime ise lihtsalt initsiatiivi käest ega saanudki seda enam tagasi. See on korvpall, niisuguseid asju on nähtud ka Euroliiga finaalis. Permis oli Ühisliiga mängul ju teistpidine näide – jäime ise 15ga taha ja lõpuks võitsime rohkem kui kümnega.

Täna tegime liiga kergekäelisi pealeviskeid ega olnud kaitses sama agressiivsed kui alguses. Ütlesin ühe time-out’i ajal, mil veel rohkem kui kümnega ees olime, et kui nii edasi läheb, saame kotti. Saimegi,“ ohkas Varrak. Juhendaja tõdes, et liikumised lähevad veel platsil sassi, eriti väsimuse tekkides. „Eesti meestel on lihtsam, paljud asjad on samad, mida aastaid nõutud. Töötame edasi.“