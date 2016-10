Portaalis osta.ee müüdi kassinahka, see on keelatud.

Müügikuulutuse pani pühapäeval "mihhon", oksjon pidi lõppema sel pühapäeval, kuid eile hommikul oli oksjon suletud.

Selleks hetkeks oli kõrgeim pakkumine 10 senti. Veterinaar- ja toiduameti peadirektor Indrek Halliste vastas loomakaitse liidule,et kassinaha müük on Euroopa Liidu määrusega keelatud.

"Seetõttu pöördume politsei poole, et tuvastada kõnealune isik ning selgitada välja täpsemaid asjaolusid ning võtame kasutusele seadusega kehtestatud meetmed," rääkis Halliste.

"Kui näiteks selgub, et see on metskassi nahk, informeeritakse maksu- ja tolliametit."