Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) teatas eile, et osaühingule Ermamaa esitati tagasinõue 19 039 eurot pärast seda, kui osaühingu omanik Toomas Hendrik Ilves oli teatanud, et ei kavatse jätkata Ärma talu sihipärast kasutamist.

Ermamaa sai EASi vahendusel Euroopa Liidu struktuurifondidest 190 392 eurot toetust, et Ärmast arendada turismitalu. 17 kuud õnnestus seda ülesannet täita, kuid pärast Ilvese presidendiks valimist peatati külalistemajas majutus- ja turismiteenuse osutamine kuni tema ametiaja lõpuni.

Selle asemel, et turisminduse arendamisega tegeleda, teatas Ilves ühtaegu presidendiametist lahkumisega esmaspäeval, et ei kavatse jätkata äriplaani täitmist. Eile maksis Ilves tagasi kümnendiku talle toetusena eraldatud rahast.

EAS kinnitas, et tagasinõude suuruse määramisel lähtuti juhatuse poolt juba 2012. aastal tehtud otsusest ja lisas, et tagasinõude määr sõltub sellest, kuivõrd on projekti eesmärgid saavutatud.

Ärma puhul tulevat arvestada, et presidendiks oleku ajal võõrustas Ilves seal hulka väliskülalisi ja mitteametlikke külalisi.