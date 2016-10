Ille ja tema alkohoolikust mehe Olegi juures käisid mullu suvel "Eesti selgeltnägijate tuleproovi" telenõiad. Šamaan Anu lasi paaril hoida oma sauast ja lubas, et kõik saab korda. Pool aastat hiljem tundus, et Oleg on saanud viinakuradist võitu. Nüüd tuleb aga välja, et esmaspäevases nõiasaates näidatud Ille ja Olegi lool polnudki muinasjutulist lõppu. "Kui saabus selle aasta veebruar, hakkas minu abikaasa uuesti ­jooma. Praegu oleme lahus," pihib naine.

Veebruar ongi Lääne-Virumaal Rakkes elavale Illele (44) halvaendelisim aeg. Tema sõnul on ebaõnn jälitanud teda kogu aeg just küünlakuus ja see oli ka peamine põhjus, miks ta sensitiividelt abi otsis.

"Ma hakkasin kartma veebruarikuud, sest igal aastal juhtus siis midagi: seitse aastat tagasi põles meil maja maha, kuus aastat tagasi kukkus suure lumega maja kõrvalhoone katus sisse ja selle parandamine läks maksma üle 300 000 krooni, viis aastat tagasi veebruaris avastati mul emakavähk," räägib Ille.

Seejärel andis justkui kuri needus hingamisaega: vähilõikus oli edukas ja järgmistelgi aastatel läks tal veebruaris hästi. Näiteks neli aastat tagasi läks Ille maovähendusoperatsioonile ja kaotas 70 kilo, järgmisel aastal läbis teisegi ning võttis alla veel 25 kilo. Viimastel aastatel on ta sel ajal reisinud.