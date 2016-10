Ukraina telesarja "Nuuskija" võtetel Eestis osales ka endine kulturist Inna Uit. Tõsi küll, tema ise kaadrisse ei mahtunud, küll aga tema papagoi Ara. "Ara oli seal ühe vanema naise papagoi," räägib Inna. "See naine hiljem tapetakse."

Kas papagoi ütleb sarjas olulise repliigi, mis saab võtmeks vana naise mõrvari tabamisel, seda Inna ei avalda. "Kuidas täpselt see asi "Nuuskijas" areneb – eks me hiljem telekast näe," ütleb ta. "Ette asju avaldada ei saa."

VÄRVIKAS FILMISTAAR: Inna Uidi papagoi Ara on väga muhe ja seltskondlik lind. Aga võib hammustada. (Stanislav Moškov)

Aga et papagoi rääkida oskab ja nad omavahel pidevalt suhtlevad, seda kinnitab Inna küll. ­"Aarad on väga targad linnud. Kui sa ütled Arale, et midagi ei tohi teha, siis ta just nimme teeb seda," naerab naine.